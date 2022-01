Aschaffenburg: Fahrerin nach Unfall in der Ludwigstraße ins Klinikum

Mit leichten Verletzungen wurde die Unfallbeteiligte eines Verkehrsunfalls in der Ludwigstraße ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die 44-jährige Fahrerin eines Peugeot fuhr gegen 15.20 Uhr stadteinwärts und übersah einen vor ihr abbremsenden Land Rover. An den Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von circa 5000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Aschaffenburg. Im Laufe des Samstags befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Schmerlenbacher Str. in Richtung Schellenmühle und wollte nach rechts auf die Straße am Krämersgrund abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Am Fahrzeug muss sich ein größerer Schaden am Unterboden befinden. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im Wert von circa 500 Euro zu kümmern.

Zwei Kettensägen sichergestellt

Aschaffenburg. Am Samstag gegen 13 Uhr teilten Anwohner der Dunzerstraße zwei Männer mit, die in einem betrunkenen Zustand Passanten anpöbelten. Die beiden 24- und 25-jährigen Männer konnten durch eine Streifenbesatzung kontrolliert werden. Dabei führten sie zwei Kettensägen mit. Offensichtlich wurden diese zuvor im Stadtgebiet im Umfeld der Dunzerstraße entwendet. Das Werkzeug wurde sichergestellt und befindet sich bei der Polizei Aschaffenburg.

Reifen zerstochen

Aschaffenburg. Am Samstagvormittag wurde auf dem Parkplatz des Schlachthofs in der Südbahnhofstraße ein Reifen eines Pkw VWs zerstochen. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und den 66-jährigen Beschuldigten stellen. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Große Menge an Parfüm entwendet

Aschaffenburg. Am Samstag gegen 15.30 Uhr hielt sich eine Streifenbesatzung in anderer Sache von einer Drogeriefiliale in der Maximilianstraße auf, als eine Mitarbeiterin des Geschäfts einen Mann verfolgte. Dieser konnte durch die Polizisten festgehalten werden. Wie sich herausstellte hatte der 24-jährige Mann zuvor Parfümflakons im Wert von 250 Euro eingesteckt und ohne bezahlen das Geschäft verlassen. In seinem Pkw konnten noch weitere gestohlene Artikel im Gesamtwert von 700 Euro aufgefunden werden, die er zuvor aus Geschäften in Hessen und Alzenau entwendet hatte. Auch ein Ladendiebstahl vom Freitag in Goldbach konnte dem Täter zugeordnet werden.

Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Großostheim. Gegen 1 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Tauchseeweg der Fahrer eines Rollers auf. Dieser hielt während der Fahrt eine offene Bierflasche in der Hand. Während der folgenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Mann zuvor offensichtlich bereits mehr Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von über 1 Promille. Außerdem besaß er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. An dem Roller war zusätzlich ein Versicherungskennzeichen von 2015 angebracht, so dass dieser nicht versichert war. Während einer Durchsuchung des Mannes wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden. Auch dieses hatte er vor Fahrtantritt genommen.

Einbruch in Firma - Täter flüchtet ohne Beute

Großostheim. Gegen 0.10 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter die Seiteneingangstüre einer Firma in der Babenhäuser Straße auf. Beim Betreten des Büroraums wurde der Alarm ausgelöst. Der Täter flüchtet ohne Beute, bevor die Streifen der Polizei Aschaffenburg eingetroffen waren. An der Eingangstüre entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Die Fahndung im Gebiet um Großostheim erbrachte keinen Erfolg.

mkl/Polizei Aschaffenburg