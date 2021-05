Aschaffenburg: Ex-Freundin belästigt und Widerstand gegen Polizei geleistet

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme trafen die eingesetzten Beamten gegen 06:15 Uhr den 50-jährigen Mann am Busbahnhof an. Als eine Identitätsfeststellung des 50-Jährigen durchgeführt werden sollte, wurde er aggressiv gegenüber der Streife. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann, sich einer Durchsuchung zu entziehen und leistete Widerstand. Letztendlich musste er zu Boden gebracht werden, wo er sich weiterhin der Maßnahme widersetzte. Mit Hilfe einer zusätzlichen Streife der Bundespolizei konnten dem aggressiven Mann die Handfesseln angelegt werden.

Er musste die Polizei auf die Wache begleiten, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Den 50-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Dieseldiebstahl aus Lkw

Strietwald. Ein unbekannter Täter zapfte unerlaubt circa 260 Liter Diesel aus einem Lkw ab. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 05:30 Uhr, in der Daimlerstraße geparkt. Im Anschluss wies es einen aufgebrochenen Tankdeckel auf. Die unbekannte Person verursachte einen Schaden im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Motorradunfall - 22-Jähriger wird aus der Kurve getragen

Dammbach. Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad Kawasaki die Staatstraße 2317 von der A3 kommend in Richtung Dammbach. Nach einer scharfen Linkskurve kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer überschlug sich mehrmals und kam letzten Endes im Straßengraben zum Liegen. Er wurde leicht verletzt von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt. Die Maschine wurde in vierstelliger Höhe beschädigt und ist nun nicht mehr fahrbereit.

50-Jährige fährt gegen Baum

Hösbach. Gegen 22 Uhr des Mittwoch Abends verunfallte eine 50-jährige VW-Fahrerin. Die Frau befuhr die Bundesstraße 26 von Hösbach kommend in Richtung Laufach und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der VW noch circa 100 Meter über eine Grünfläche, bis er mit einem Baum kollidierte. Die 50-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und kam vorsorglich mit Schürfwunden in ein Krankenhaus. Der Pkw VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Sailaufer Feuerwehr unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle.

Supermarktkundin wird Handy gestohlen

Stockstadt. Am Dienstag wurde einer 29-Jährigen das Handy aus der Jackentasche gestohlen. Während der Tatzeit, zwischen 16 Uhr und 16:35 Uhr, befand sich die Frau in einem Supermarkt in der Taunusstraße. Der unbekannte Täter erlangte ein Mobiltelefon im vierstelligen Wert.

vd/Polizei Aschaffenburg