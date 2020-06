Aschaffenburg: Einbruch in Strietwälder Schützenheim und Gaststätte

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag, 07:45 Uhr Zugang zu einem Schützenheim und einer benachbarten Gaststätte im Kiebitzweg. Der Täter gelang in das Schützenheim, indem er ein Fenster einwarf. Tatmittel war hier offenbar ein Stein. Im Anschluss wurde ein Rollladen beschädigt und das Getränkelager durchwühlt. Hier wurden auch Schränke aufgebrochen und darin befindliche Geldkassetten geleert. Der Gesamtschaden muss noch ermittelt werden. Er liegt in etwa im vierstelligen Bereich. Die unbekannte Person hebelte zudem das Dachfenster der benachbarten Gaststätte auf und verschaffte sich so Zugang zum Gebäude. Hier wurde der Täter offenbar nicht fündig, weshalb er nach derzeitigem Kenntnisstand die Örtlichkeit ohne Beute verließ. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Werkzeug aus Baustellencontainer gestohlen in Kleinostheim

Ein unbekannter Täter betrat in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 06 Uhr das Baustellengelände im Reinhard-Heraus-Ring. Hier öffnete der Täter gewaltsam die Vorhängeschlösser von mehreren Werkzeugcontainern. Im Anschluss nahm er verschiedene Werkzeuge, darunter Winkelschleifer, Bohrschrauber und ein Rotationslaser, an sich. Der Gesamtwert liegt im vierstelligen Bereich.

Reifenstecher in Sailauf unterwegs

Ein unbekannter Täter machte sich am Donnerstag, gegen 22:45 Uhr, an vier Autos zu schaffen. Die Fahrzeuge waren in der Eichenberger Straße und der Rathausstraße abgestellt. Nun weisen alle Fahrzeuge mindestens einen zerstochenen Reifen auf. Bei einem Mazda wurden sogar drei Reifen zerstört. Der Täter verursachte Sachschaden im vierstelligen Bereich.

stru/Polizei Aschaffenburg