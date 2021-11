Aschaffenburg: Einbruch in Baucontainer

Um ins Innere zu gelangen hebelte der unbekannte Täter eine Tür auf und schlug mehrere Fensterscheiben ein. Der Beuteschaden beträgt circa 700 Euro.

Eine 58-jährige Zeugin hörte am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, einen lauten Schlag im Bereich der Schöntalpassage. Anschließend konnte sie drei Jugendliche, zwei Jungen und ein Mädchen, in Richtung der Heinsestraße wegrennen sehen. Etwa eine halbe Stunde später bemerkte die Zeugin, dass in der Schöntalpassage eine Rigipswand durch ein großes Loch beschädigt wurde. Vermutlich hatten die flüchtenden Jugendlichen die Wand eingeschlagen. Weitere Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Goldbach. Am Mittwochmorgen, zwischen 07:15 Uhr und 07:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Aschaff-Center in der Aschaffenburger Straße ein Opel Astra durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Die Fahrzeughalterin musste nach Erledigung ihrer Einkäufe einen Streifschaden am rechten Fahrzeugheck feststellen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro.

Mainaschaff. Ein 50-jähriger Motorradfahrer geriet am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, nach eigenen Angaben aufgrund eines in die Fahrbahn ragenden Astes auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße 8 zwischen Kleinostheim und Aschaffenburg ins Schlingern und stützte schlussendlich mit seinem Kraftrad zu Boden. Dank der getragenen Schutzkleidung erlitt der Motorradfahrer nur leichte Schürfwunden und Prellungen. Er konnte vor Ort durch einen Notarzt ambulant behandelt werden. Die Feuerwehr Kleinostheim war zur Säuberung der Straße aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit acht Mann im Einsatz. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den rechten Fahrstreifen abgeleitet.

Radlader kippt auf die Seite

Bessenbach. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer prallte am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, mit einem Radlader auf der Würzburger Straße aus Unachtsamkeit gegen eine Grundstücksmauer. Durch ruckartiges Gegenlenken kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergung des Radladers musste die Straße kurzeitig vollgesperrt werden. Insgesamt wurde ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro verursacht.

Diebstahlsserie in Hessenthal

Mespelbrunn. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch kam es im Ortsteil Hessenthal zu mehreren Diebstählen. Der bislang unbekannte Täter stieg hierbei in drei unterschiedliche Objekte in der Mühlstraße, Alleenweg und Hauptstraße ein. Der Täter verschaffte sich dabei Zutritt zu einem Kellerraum, einer leerstehenden Wohnung und Garagen. Als Beute sind bisher Werkzeuge, Haushaltsgeräte und Lebensmittel im Wert von etwa 700 Euro bekannt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Täter bei Sachbeschädigung an Kfz-Anhänger beobachtet

Großostheim. Mittwochnacht, gegen 22:30 Uhr, beobachteten zwei Zeugen eine männliche Person, welche sich in der Rudelzauer Straße (Ringheim) einem Kfz-Anhänger näherte und dessen Plane mit einem Messer aufschlitzte. Nach kurzer Verfolgung durch die Zeugen schaffte es der Täter jedoch zu flüchten. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg, konnte ein Tatverdächtiger angetroffen und kontrolliert werden. Dieser entsprach der Beschreibung durch die Zeugen und führte zudem ein Taschenmesser mit sich. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

vd/Polizei Aschaffenburg