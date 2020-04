Aschaffenburg-Damm: Heckscheibe eingeschlagen

Ein Kunde hatte die Polizei kurz nach Mitternacht zu der Bank in der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg gerufen.

Der Sachschaden beläuft sich auf gut 750 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen

Am Sonntag gegen 23 Uhr beobachtete ein Zeuge einen 37-Jährigen dabei, wie er ein im Schönbergweg abgestelltes Wohnmobil aufhebelte. Der 37-Jährige konnte wenig später durch Polizeibeamte festgenommen werden. Er gab an, lediglich nach einem Schlafplatz und einer Toilettenmöglichkeit gesucht zu haben. Esentstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der 37-Jährige wieder entlassen.

Mehrfach Betäubungsmittel aufgefunden

Am Sonntag 16.45 Uhr wurde bei der Kontrolle eines 22-Jährigen in der Aschaffenburger Luitpoldstraße eine kleine Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Gegen 21.15 Uhr wurde ein 44-Jähriger am Kapuzinerplatz kontrolliert. Dabei wurde ebenfalls eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Sowohl der 22-Jährige als auch der 44-Jährige müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Motorradfahrer gestürzt

Rothenbuch. Am Sonntag gegen 16.10 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad die Staatsstraße 2317 von Rothenbuch in Richtung Weibersbrunn. In einer Rechtskurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er schlitterte noch etwa 25 Meter auf der Fahrbahn, bevor er auf dieser zum Liegen kam. Der 22-Jährige wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von gut 200 Euro.

Diebstahl aus Pkw

Johannesberg. Ein 43-Jähriger stellte seinen Pkw bereits am Gründonnerstag gegen 18 Uhr in der Schulstraße ab. Als er am Samstag gegen 13 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass aus diesem mehrere Bekleidungsstücke, sowie eine Geldbörse entwendet wurden. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Betäubungsmittel aufgefunden

Mainaschaff. Bei der Kontrolle eines 20-Jährigen im Mittelweg konnte eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der 20-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Polizei Aschaffenburg/mm