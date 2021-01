Hinweise über eine Geburtstagsfeier in einer Wohnung in der Englertstraße, die in den frühen Abendstunden die Aschaffenburger Polizei erreichten, veranlassten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg dazu, dort nachzusehen. Der Jubilar, ein 50-jähriger Mann, war überrascht, als beim Öffnen der Türe nicht weitere geladene Gäste, sondern Polizeibeamte im Treppenhaus standen. Insgesamt stellten die Polizisten 18 Personen in der Wohnung fest, die weder einen Mund-Nase-Schutz trugen, noch sich an Abstandsgebote oder sonstige geltende Auflagen und Beschränkungen hielten.

Im Rahmen der Personalienfeststellungen bei den Gästen schaukelte sich die Stimmung der uneinsichtigen Feiernden hoch und drohte letztlich sogar zu kippen. Mit mehreren Streifen und Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei konnte eine Eskalation der Situation verhindert werden. Die Feier wurde durch die Polizisten beendet und aufgelöst. Die Gäste mussten das Anwesen verlassen.

Gegen den Gastgeber und seine Gäste, die nachweislich nicht demselben Hausstand angehörten, wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen haben nun mit Bußgeldern zu rechnen.

sob/Polizei Unterfranken