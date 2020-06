Aschaffenburg: BMW X1 übersieht Motorradfahrerin - Eine leicht Verletzte

Ein BMW X1 fuhr am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, entlang der Ludwigstraße in Richtung Elisenstraße. Auf Höhe des Hauptbahnhofes ordnete sich der BMW kurzfristig am rechten Fahrbahnrand ein, fuhr jedoch anschließend wieder in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah der 44-jährige Fahrer eine von hinten nahende Motorradfahrerin. Die 18-Jährige konnte mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Honda nicht mehr rechtszeitig ausweichen, weshalb es zur Kollision kam. Die 18-Jährige zog sich Verletzungen an Arm und Knöchel zu und wurde daher zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Täter steigt in Hösbacher Schulmensa ein und bedient sich an Geld und Würstchen

Ein unbekannter Täter verschaffte sich übers Wochenende Zugang zur Schulmensa An der Maas. Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Der Täter nahm sich aus den Büroräumlichkeiten Bargeld aus der Wechselgeldkassette. Zudem verköstigte sich die Person mit Trinkpäckchen und Würstchen. Im weiteren Verlauf wurde zudem das Firmenfahrzeug, ein Pkw Opel, geöffnet und einige Meter weiter abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich im dreistelligen Wert. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.