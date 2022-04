Aschaffenburg: BMW prallt in Linienbus

Ein 48-jähriger BMW-Fahrer missachtete bei grüner Ampel für beide Richtungen den Vorrang eines entgegenkommenden Linienbusses und kollidierte mit diesem. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, am Linienbus 3.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Am gestrigen Montagnachmittag wurde ein Paketzusteller in der Aschaffenburger Innenstadt durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer zeigte dabei drogentypische Auffälligkeiten. Schließlich räumte er selbst einen vorherigen Marihuana-Konsum ein. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Aussage. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Die Polizei händigte den Fahrzeugschlüssel später an einen fahrtüchtigen Arbeitskollegen des Kontrollierten aus.

Jugendliche randalieren in Parkhaus

Aschaffenburg-Damm. Bereits am Freitag gegen 20:30 Uhr wurde durch Zeugen eine Gruppe Jugendlicher in einem Parkhaus am Dämmer Tor festgestellt. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte dort sechs bis acht Personen im Treppenhaus antreffen. Als sie ertappt wurden ergriffen sie die Flucht. Zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren konnten durch den Sicherheitsdienstmitarbeiter festgehalten werden. Der Grund für das Fluchtverhalten wurde schnell klar. Im Treppenhaus wurde nicht nur Müll hinterlassen, auch zündeten sie Papier an, wodurch die Wand des Parkhauses in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachverhalt wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt. Gegen die Jugendlichen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage

Aschaffenburg. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Straße Liebigplatz ein hochwertiges Fahrrad aus der privaten Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Besitzer hatte es dort gegen 17:00 Uhr mit einem Schloss an einen Fahrradständer gesichert. Am nächsten Morgen um 06:30 Uhr musste er feststellen, dass es gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herren-Pedelec des Herstellers Cube in den Farben Grau und Schwarz. Der Wert beträgt etwa 2.500 Euro. Hinweise zum Dieb gibt es aktuell nicht.

