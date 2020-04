Aschaffenburg: Betrunkene Frau randaliert und beleidigt Taxifahrer

Am Sonntag um 15:00 Uhr teilte ein Taxifahrer der Leitstelle mit, dass eine betrunkene Frau sein Taxi beschädigt habe. Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife in der Ludwigstraße stellte sich heraus, dass die 62-Jährige aus Würzburg alkoholisiert nach Hause gefahren werden wollte. Der Taxifahrer lehnte ihr Ansinnen aufgrund der hohen Alkoholisierung ab, worauf die Frau gegen die Beifahrertüre des Mercedes trat und diese beschädigte (300 Euro Schaden). Nach dem Eintreffen der Ordnungshüter versuchte die Würzburgerin erneut, in ein anderes Taxi zu steigen, was nicht gelang. Nun rastete sie verbal massiv aus und beleidigte die Beamten mit nicht spruchreifen Ausdrücken. Sie musste mit unmittelbarem Zwang in den Transportbus gebracht werden und wurde dann auf Weisung eines Richters in der Arrestzelle ausgenüchtert. Anzeige wegen Beamtenbeleidigung und Sachbeschädigung wird erstattet.

Fahrradsturz ohne Fremdbeteiligung

Am Sonntag um 11:25 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau mit ihrem Mountainbike die Friedenstraße im Stadtteil Obernau in Richtung Zum Kreuz. Während der Fahrt verhedderte sich ein Jackenärmel in den Radpedalen, worauf die Frau ins Straucheln kam und zu Boden stürzte. Hierbei erlitt sich Platzwunden und Abschürfungen und musste leicht verletzt ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Am Rad entstand etwa 100 Euro Sachschaden.

Verstoß 0,5-Promille-Grenze

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am frühen Montagmorgen um 07:45 Uhr im Eichenweg der 47-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes von einer Polizeistreife überprüft. Hierbei fiel leichter Alkoholgeruch bei ihm auf. Ein durchgeführter Test erbrachte ein Ergebnis über dem Grenzwert. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Autoschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt. Den Mann erwartet ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und eine Geldbuße in Höhe von fast 700 Euro einschließlich Gebühren.

Betäubungsmittelverstöße

Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete am Sonntag um 13:30 Uhr im Schöntal einen 17-Jährigen, wie er sich gerade einen Joint baute. Kurz vor einer Kontrolle im Schöntalgraben ließ um 14:35 Uhr ein 22-jähriger Mann ein Tütchen fallen und stellte sich darauf. Es handelte sich um gut ein Gramm Marihuana. Bei der Überprüfung zweier 30 und 36 Jahre alten Männer im Pompejanumsgarten um 16:30 Uhr konnten beim Jüngeren 19 Gramm Amfetamin aufgefunden werden. Der Ältere führte ein ganzes Sortiment an Haschisch und Amfetamin sowie einige Ecstasy-Tabletten mit sich. Um 17.10 Uhr wurde auch noch ein 19-Jähriger im Schöntal mit einer geringen Menge Cannabis erwischt. In allen Fällen erfolgte die Sicherstellung des Rauschgifts zum Zwecke der Einziehung. Außerdem wurden die Personen auf der Wache erkennungsdienstlich behandelt und Anzeige erstattet.

Sturz vom Fahrrad

Goldbach. Am Montag um kurz vor 09:00 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Rad die Eisertstraße in Richtung Hauptstraße. Plötzlich verlor er die Kontrolle, stürzte alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei an beiden Armen. Er musste vom alarmierten Rettungsdienst in Klinikum verbrachte werden. Am Verkehrsmittel entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

