Aschaffenburg: Betrunkene Frau aus dem Main gerettet

Kurz nach 22 Uhr wurden Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst an das Mainufer in Aschaffenburg alarmiert. Gegenüber des Pompejanums war eine offensichtlich stark angetrunkene Frau in den Main gesprungen und trieb Mainabwärts.

In Höhe der Berufsschule unterhalb der Ebertbrücke gingen die Retter ins Wasser, parallel wurden mehrere Boote zu Wasser gelassen.

In der Flussmitte erreichte ein Rettungsschwimmer die Frau, welche sich vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung gegen ihre Rettung wehrte und dabei nicht nur sich, sondern auch den Retter in Gefahr brachte.

Ein mainaufwärts fahrendes Güterschiff kam erst auf Höhe des Retters und der Schwimmerin zum Stehen und konnte dadurch vermeiden, dass beide in den Sog des Schiffes gerieten.

Schließlich konnte die Frau am gegenüberliegenden Mainufer an Land gebracht werden, wo sie durch den Rettungsdienst versorgt und in die Obhut der Polizei übergeben wurde.

Ralf Hettler