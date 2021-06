Aschaffenburg: Berauschter Mann sperrt sich aus

Am Montag, kurz vor Mitternacht gingen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen Ruhestörung in der Philippstraße ein. Bei Eintreffen der Streife konnte ein stark berauschter Mann in einem Fahrzeug angetroffen werden, der laute Musik hörte. Er gab an, dass er sich aus seiner Wohnung ausgesperrt habe und bat die Streifenbeamten ihm den Zugang zur Wohnung über die geöffnete Balkontüre zu ermöglichen. Hierbei stellten die Streife auf dem Balkon mehrere Joints, verschreibungspflichtige Medikamente und eine Schreckschusspistole fest. Diese wurden bei dem 50-Jährigen Mann zur weiteren Überprüfung sichergestellt.

Mann fährt Mofa ohne Führerschein

Großostheim. Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend, 31.05.2021 gegen 22:20 Uhr konnte ein 18-Jähriger lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung aushändigen. Das geführte Zweirad wies jedoch eine deutlich höhere Geschwindigkeit auf, als ein Mofa, weshalb es zur technischen Überprüfung sichergestellt wurde.