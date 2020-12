Aschaffenburg: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Hierbei übersah sie einen 36-Jährigen, welcher mit seinem Fahrrad die Mainaschaffer Straße in Richtung Mainaschaff befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu, welche im Klinikum Aschaffenburg ambulant behandelt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.





Geparkte Fahrzeuge beschädigt

Aschaffenburg. Eine 28-Jährige stellte ihren Wagen am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, am Fahrbahnrand im Pfaffenmühlweg ab. Als sie am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Am Donnerstag, gegen 10.55 Uhr, parkte eine 26-Jährige ihren Wagen in der Bernhardstraße. Als sie gegen 11 Uhr, wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Bereich des rechten Außenspiegels fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg