Aschaffenburg: Bei Rot über die Kreuzung 

Der Fahrer eines Ford befuhr die Müllerstraße von der Hanauer Straße aus kommend. Gegen 14.45 Uhr wollte er die Kreuzung zur Ottostraße geradeaus überqueren. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Fahrer des Ford das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, der vom Schönbergweg kommend bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr.

Aschaffenburg. Im Laufe des Freitags kam es in Damm zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines VW Multivan parkte ihr Fahrzeug gegen 18:.30 Uhr im Bereich des Haselmühlwegs. Gegen 23.30 Uhr stellte die Eigentümerin fest, dass ihr Fahrzeug in der Zwischenzeit beschädigt wurde. Ein bis dato noch unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die Fahrerseite des geparkten VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Unfall beobachten, sodass erste Hinweise auf den Verursacher vorhanden sind. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Kahlgrundstraße ein Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Die Fahrerin eines Renault musste verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden Opels erkannte den haltenden Renault und kam rechtzeitig zum Stehen. Die Fahrerin eines BMW erkannte den vor ihr fahrenden Opel jedoch zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Opel letztlich noch auf den haltenden Renault geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 EUR.



Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt

Aschaffenburg. Zwei Tatverdächtige entwendeten am Freitagnachmittag im Bereich der Suicardusstraße zwei City Roller im Wert von etwa 200 EUR. Hierbei wurden die Tatverdächtigen von zivilen Beamten der Bereitschaftspolizei Würzburg beobachtet. Die beiden Beschuldigten im Alter von 20 und 21 Jahren wurden anschließend durch uniformierte Kollegen der Bereitschaftspolizei kontrolliert und die beiden City Roller an ihre rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun jeweils wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Unfallflucht in Großostheim

Großostheim. Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Aschaffenburger Straße ereignete sich am Freitagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines BMW parkte gegen 16.20 Uhr auf einem Eckparkplatz. Gegen 16.55 Uhr bemerkte die Geschädigte, dass ihr Fahrzeug in der Zwischenzeit durch einen unbekannten Eagen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Auto mutwillig beschädigt

Wenighösbach. Im Zeitraum von Freitagabend 20 Uhr und Samstagfrüh 1 Uhr wurde in der Dorfstraße in geparkter Pkw beschädigt. Der Geschädigte parkte seinen Pkw VW Polo auf dem Parkplatz eines Hotels. Bei der Rückkehr an sein Fahrzeug musste er feststellen, dass bis dato noch unbekannte Täter den rechten Hinterreifen mit einem scharfen Gegenstand beschädigten. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 100 Euro.

mkl/Polizei Aschaffenburg