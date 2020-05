Aschaffenburg: Auto - Aufbruch in der Österreicher Kolonie

Ein unbekannter Täter machte sich am helllichten Tag an einem Opel Astra zu schaffen und nahm eine Geldbörse an sich. Die Geschädigte hatte ihren Wagen in der Zeit von 11:55 Uhr bis 12:45 Uhr in einem Hof in der Bayernstraße abgestellt. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie die eingeschlagene Fahrzeugscheibe auf der Beifahrerseite. Der unbekannte Täter hatte zudem aus einer Tasche, die im Opel lag, den Geldbeutel der Geschädigten an sich genommen. Darin waren eine geringe Menge Bargeld sowie diverse Papiere enthalten. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Mehrfamilienhaus muss geräumt werden - Rauch aufgrund von Essensbrand

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00:30 Uhr, wurde ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße auf den ausgelösten Feuermelder seines Nachbarn aufmerksam. Sowohl dem Anwohner als auch der im Anschluss alarmierten Polizeistreife wurde auf Klingeln und Klopfen nicht die Tür geöffnet. Die Streife musste kurzerhand die Tür eintreten. Der plötzlich austretende Rauch veranlasste eine zügige Räumung des gesamten Gebäudes. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen sich daraufhin der verqualmten Wohnung an und konnten hier den schlafenden Wohnungseigentümer antreffen. Der 40-Jährige hatte sein Essen auf dem Herd vergessen, welches letztendlich für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Nach den Lösch- und Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr konnten alle Anwohner wieder ihre Wohnungen betreten. Glücklicherweise wurde keiner verletzt und neben dem verbrannten Essen entstand kein Sachschaden. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld.

stru/Polizei Aschaffenburg