Aschaffenburg: Auto auf Schloßplatz verkratzt

Ein unbekannter Täter verkratzte in der Zeit von Samstag 21 Uhr, bis Sonntag 14:30 Uhr, einen VW Eos. Dieser war am Schloßplatz abgestellt und weist nun Kratzer an beiden linksseitigen Türen auf. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Bessenbach: Autofahrer überfährt Fuß eines Bauarbeiters und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer passierte am Dienstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, eine rechts befindliche Baustelle in der Bachstraße. Hierbei überfuhr der Fahrer mit dem rechten Reifen den linken Fuß eines Bauarbeiters, der auf Höhe dieser Baustelle seine Arbeit verrichtete. Der 43-jährige Geschädigte knickte gleich nach dem Fahrzeugkontakt ein, woraufhin das unbekannte Auto kurz abbremste. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Dorfstraße, ohne eine sachgemäße Unfallaufnahme zu ermöglichen. Obwohl der Bauarbeiter Sicherheitsschuhe trug, wurde der obere Vorderfuß überrollt, weshalb die Retter den Mann in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei sucht nun nach einem ockerfarbenen Auto. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Großostheim: Geldbeutel aus Fahrzeug gestohlen

Ein unbekannter Täter gelangte in der Zeit von Sonntag 17 Uhr, bis Montag 05 Uhr, auf noch ungeklärte Weise in einen Mercedes. Dieser stand am Katzenmarkt geparkt. Der Täter nahm eine Ledergeldbörse mit Bargeld und verschiedenen Papieren an sich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg