Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich jemand unberechtigt in einem leerstehenden Gebäude in der Großostheimer Straße aufhalten soll. Die eingesetzte Streifenbesatzung konnte bei der Überprüfung einen angetrunkenen 16-Jährigen in dem Gebäude feststellen. Er schlief auf einer alten Couch. Während der Sachverhaltsaufnahme beschädigte ein weiterer Jugendlicher das hintere amtliche Kennzeichen des geparkten uniformierten Streifenwagens, indem er es an beiden Kanten nach oben bog. Dies wurde durch einen weiteren aufmerksamen Zeugen beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Der Jugendliche konnte anschließend durch einen Beamten gestellt werden. Er ergriff jedoch kurz darauf die Flucht. Der Beamte konnte ihn fußläufig einholen. Hierbei schlug der Jugendliche mit dem Ellbogen in Richtung des Kopfs des Polizeibeamten und traf ihn am Schädel. Weitere herbeieilende Beamte konnten den Jugendlichen fesseln und anschließend zur PI Aschaffenburg verbringen.

Aufgrund seiner Alkoholisierung von ca. 1,46 Promille wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem 15-Jährigen veranlasst. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Mainaschaff. In Mainaschaff ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Ford Focus gegen 15.05 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Gartenmarktes Im Trauenloh. Als sie gegen 16.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange hinten links fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 zu melden.

Polizei Aschaffenburg