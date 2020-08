Aschaffenburg: 75-Jährige kollidiert mit Mercedes

Am Donnerstag um 14.45 Uhr fuhr eine 75-jährige Rentnerin mit ihrem BMW die Darmstädter Straße stadteinwärts. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie plötzlich auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 52-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter bremste deswegen sein Fahrzeug stark ab und versuchte auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Sprinter kippte anschließend um und blieb im Grünstreifen liegen. Sein Fahrer konnte nicht mehr selbstständig aussteigen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er mit Quetschungen und Prellungen ins Klinikum. Ein freiwilliger Alcotest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von 0,4 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt auf der Wache durchgeführt wurde. Der Sachschaden liegt bei ca. 15 000 Euro.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Mespelbrunn. Ein 17-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 18:00 Uhr die Staatsstraße 2312 zwischen Mespelbrunn und Echterspfahl. Im kurvigen Straßenverlauf kam er mit dem Motorrad ins Rutschen und stürzte auf die rechte Seite. Hierbei erlitt er Schürfwunden und Prellungen an Knie und Armen. Die alarmierte Feuerwehr unterstützte die Polizeistreife, um den Verkehr umzulenken und reinigte die Fahrbahn. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Uneinsichtiger Dieb landet in Arrestzelle

Aschaffenburg. Ein polizeilich bekannter 40-Jähriger begab sich am Donnerstag um 10.00 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße, nahm eine Flasche Bier aus dem Regal, trank sie leer und verließ den Markt wieder. Etwa 40 Minuten später fiel der Mann erneut auf, dieses Mal in einem Supermarkt im Lorbeerweg. Auch hier „gönnte“ er sich eine Bierflasche ohbe zu bezahlen. Die alarmierte Polizeistreife nahm ihn in Gewahrsam, damit er keine weiteren Straftaten begehen und ausnüchtern konnte. Eine Strafanzeige wird außerdem erstattet.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 26-Jährigen in der Elisenstraße am Donnerstag um 17:10 Uhr händigte dieser ein verbotenes Einhandmesser aus. Dieses wurde sichergestellt und wird mit einer Anzeige an die Stadt Aschaffenburg als Verfolgungsbehörde gesandt.

koc/ Polizeiinspektion Aschaffenburg