Aschaffenburg: 19-Jähriger klaut Parfum im Wert von 1400 Euro

Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Am Samstag gegen 13.30 Uhr beobachteten zwei Mitarbeiterinnen des Drogeriemarktes eine männliche Person, die mehrere Kosmetikartikel aus einem Regal nahm und in seinen Rucksack steckte. Nach Verlassen der Geschäftsräume sprach ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Mann an und hielt ihn bis zum Eintreffen der örtlichen Polizei fest. Bei der Durchsuchung konnten mehrere Flaschen Parfüm mit einem Gesamtwert von rund 1.400 Euro aufgefunden und dem Drogeriemarkt zugeordnet werden. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Unfallflucht im Parkhaus

Aschaffenburg. Am späten Freitagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 12.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Parkhaus der Stadthalle einen schwarzen Audi A3 im Bereich des hinteren linken Radkastens. Das Fahrzeug parkte im 1. Untergeschoss der Tiefgarage. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021 / 857-2231 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Hösbach. Am Freitagabend zwischen 17 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes eine graue Mercedes / D-Klasse im Bereich der Fahrertür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021 / 857-2231 in Verbindung zu setzen.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach