Buchen: Unfall auf L582 mit mehreren Verletzten

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Lenker eines VW Up in die Landstraße L582 von Eberstadt kommend in Richtung Buchen einbiegen. Hierbei übersah er wohl, in Folge Unachtsamkeit, den bevorrechtigt auf der L582 fahrenden Lancia, der die L582 von Buchen in Richtung Eberstadt/Osterburken befuhr. Bei der anschließenden Kollision wurden insgesamt drei Personen verletzt. Der Fahrer des VW Up und die beiden Insassen des Lancia erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Autos erlitten Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 11.000 Euro. Die Fahrbahn der L582 war bis circa 10.50 Uhr voll gesperrt. Die hinzukommende Straßenmeisterei Buchen unterstützte die Unfallaufnahme durch Absicherungsmaßnahmen und Aufstellen von Ölspurschildern. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztwagen und zwei Rettungswagen im Einsatz. Das Polizeirevier in Buchen übernahm die Unfallaufnahme .

Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis/red