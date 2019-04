Walldürn: 86-Jähriger verwechselt Bremse mit Gas

Der Mann wollte zusammen mit seiner 83-jährigen Beifahrerin von einem Parkplatz eines Therapiezentrums in der Hildebrandstraße in Walldürn fahren. Hierbei verwechselte er wohl die Pedale und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zunächst gegen eine Begrenzungsmauer des Parkplatzes und anschließend gegen einen Kirschbaum in einem Vorgarten. Glücklicherweise zog sich die Beifahrerin nur leichte Verletzungen zu.

Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis/red