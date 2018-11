BMW in Limbach zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Donnerstagabend die komplette Fahrerseite eines in der Limbacher Ringstraße geparkten BMW. Der 20-Jährige Besitzer des Autos schaute gegen 18 Uhr zufälligerweise aus dem Fenster und sah eine dunkel gekleidete Person von seinem Auto weggehen. Als er anschließen hinausging, stellte er die frischen Beschädigungen fest. Hinweise auf den Täter gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090.

Nach Unfall einfach weggefahren

Hardheim: Einfach weggefahren ist ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch nachdem er einen Unfall verursacht hatte. Zuvor stellte eine 23-Jährige ihren Mercedes gegen 6 Uhr auf einem Parkplatz in der Burggasse ab. Als sie am Abend gegen 19 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkam stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Ein Unbekannter muss mit seinem PKW an dem geparkten Mercedes hängen geblieben sein. Ohne sich jedoch um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern macht sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich mit dem Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 in Verbindung setzen.

In Jugendhaus eingebrochen

Weißbach: Einbrecher statteten dem Weißbacher Jugendhaus im Hellas-Weg zwischen Sonntag, 28. Oktober, und Mittwoch, 7. November, einen Besuch ab. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dem bisherigen Ermittlungstand zufolge entwendete die Täter nichts, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, sollten sich mit dem Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 in Verbindung setzen.

Quelle: Polizei Heilbronn/mho