Haftbefehl nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Der Mann konnte am Dienstagnachmittag in Mosbach festgenommen werden. Er wurde am Mittwochvormittag der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 25-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei den Widerstandshandlungen wurden vergangenen Samstag zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Mosbach verletzt.

dpa