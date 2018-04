Versuchter Einbruch beobachtet?

Den Anwohnern in der Klosterstraße waren gegen 1 Uhr laute Geräusche aufgefallen. Als sie nachschauten, sahen sie mehrere junge Personen, zwei Frauen und zwei Männer, von denen drei in Richtung Obere Vorstadtstraße davonliefen. Aufgrund des Krachs und den davoneilenden Personen verständigten die Zeugen die Polizei, welche dann feststellen konnte, dass kurze Zeit vorher offenbar die Tür zu einem ehemaligen Ladengeschäft und jetzigem Lager in der Klosterstraße 11 aufgedrückt worden war. Entwendet wurde dort offenbar nichts. Um herauszufinden, was die Personen an dem Lagerraum wollten und wer für den Sachschaden an der aufgedrückten Tür verantwortlich ist, sucht der Polizeiposten Walldürn weitere Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06282 9266610 melden sollen.

bak/Polizei Heilbronn