Aschaffenburg: Hubschrauber, Polizei und Wehr im Einsatz

Ein Mensch ist am Freitag von der Großmutterwiese in Aschaffenburg aus mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, gab es gegen 7.30 Uhr einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Suizidversuchs. Im Zusammenhang damit wurde kurzzeitig auch ein Haus in der Platanenallee evakuiert.

