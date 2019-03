Toter in Kahl gefunden - Identität unklar

Ein 17 und ein 19 Jahre alter Zeuge informierten die Polizei gegen 11.30 Uhr: Die beiden waren auf dem Weg zum Einkaufen, als sie bemerkten, dass etwas oder jemand in der Kahl lag. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass es sich um einen Leichnam handelte, der sich offenbar bereits einige Tage im Flusslauf befunden haben könnte. Wer der tote Mann ist, war am Nachmittag noch nicht bekannt. Auch die Untersuchungen zur Todesursache dauern nach Angaben des Polizeipräsidiums noch an.

Nina Lenhardt