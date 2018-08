Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Der 53jährige Mann fuhr um kurz nach 20 Uhr mit seiner Ducati in Richtung Engländerhaus. Im Auslauf einer Rechtskurve rutschte ihm sein Vorderrad weg und er stürzte auf die linke Seite. Er rutschte dann mit seinem Motorrad in die Schutzplanke. Hierbei zog er sich nach ersten Erkenntnissen Rippenbrüche und eine Schulterfraktur zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der Sachschaden summiert sich auf gut 2.000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagmittag konnte eine Streife der Alzenauer Polizei eine Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr ziehen, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die 30-jährige Frau war mit ihrem VW gegen 12 Uhr im Industriegebiet Alzenau Süd kontrolliert worden und konnte keinen Führerschein vorzeigen. Im Laufe der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass gegen die Frau eine Fahrerlaubnissperre verhängt worden war.



Wildunfall



Mömbris-Rothengrund, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Wildunfall zwischen Rothengrund und Hohl entstand am Dienstagabend ein Schaden von 1.000 Euro. Gegen 21 Uhr war ein BMW-Fahrer mit einem Reh zusammengestoßen. Der Pkw wurde im linken Frontbereich beschädigt.



Fehler beim Rückwärtsfahren



Mömbris-Reichenbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstagnachmittag um 17.30 Uhr fuhr der 56-jährige Fahrer eines Sprinters im Beinegrund aus Unachtsamkeit gegen einen hinter ihm stehenden VW. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.600 Euro geschätzt.



Unfallflucht dank Zeugin schnell geklärt



Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Durch die Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte eine Unfallflucht in Wasserlos schnell geklärt werden. Die Frau saß am Montag gegen 10 Uhr in ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Bezirksstraße. Sie beobachtet dabei, wie ein VW Golf beim Einparken gegen die linke Heckseite eines abgestellten Volvo fuhr. Der Fahrer, ein älterer Herr, stieg dann aus, begutachtete den angerichteten Schaden (mehrere hundert Euro) und ging anschließend ins Ärztehaus. Durch die Angaben der Frau konnte ein 82-jähriger Mann als Fahrer ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.



Scheibe an Kia eingeschlagen



Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 12 und 15 Uhr wurde ein Kia, der in der Bahnhofstraße abgestellt war, von einem Unbekannten mutwillig beschädigt. Der Täter schlug die hintere linke Scheibe an dem Pkw ein und verursachte so einen Schaden von 150 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.





Polizei Alzenau