Weikersheim: Arbeiter auf Baustelle verletzt

Ein 41-Jähriger fuhr mit einem Betonmischer-Lkw rückwärts und erfasste den 44-Jährigen im Beinbereich. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er ärztlich versorgt werden musste.

Wertheim: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Freitagnachmittag, zwischen 14.15 Uhr und 15.40 Uhr, wurde in Wertheim ein vor einer Firma in der Otto-Schott-Straße geparkter weißer Toyota Auris beschädigt. Ein noch unbekannter Fahrzeug-Lenker streifte vermutlich mit einem dunkeln Pkw beim Ausparken die Fahrerseite des Toyota und hinterließ dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 2 000 Euro. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt den Unfallort. Diesbezügliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342 91890.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis