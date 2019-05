Audi A4 Avant in Wertheim geklaut

Das Fahrzeug war in der Eichelgasse in Wertheim geparkt, den Zündschlüssel hatte der Fahrzeughalter im Zündschloss stecken gelassen. Möglicherweise wurde das Fahrzeug von dem / den Täter(n) auch "nur" unbefugt in Gebrauch genommen um eine "Spritztour" durchzuführen. Das Polizeirevier Wertheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Etwaige Hinweisgeber sollten sich unter Telefonnummer 09342/91890 mit der Polizei in Wertheim in Verbindung setzen.

Polizei Heilbronn/mkl