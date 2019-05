Külsheim: Randalierer erlauben sich schlechten Maischerz

Außerdem wurde ein Hühnerstall geöffnet, aus dem ein Hahn flüchtete. Es ist zu vermuten, dass mehrere Personen randalierend durch die Schrebergärten gelaufen sind und hier verschiedene Schäden anrichteten. Ob weiterer Sachschaden entstanden ist, ist bislang unklar, da einige Gartenbesitzer noch nicht angetroffen werden konnten. In der Nähe des Tatorts fand in dieser Nacht ein Maifeuer statt.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder selbst geschädigter Gartenbesitzer in den Schrebergärten ist, soll sich mit dem Polizeiposten Külsheim, unter der Telefonnummer 09345 241, in Verbindung setzen.

Planenschlitzer unterwegs

Insgesamt an 14 Anhängern von Lkw wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Planen aufgeschlitzt. Auf dem Autohof in Bettingen nutzten der oder die Täter die Nacht für ihre Taten aus. Alle beschädigten Lkw standen im mittleren Bereich des Parkplatzes. Gestohlen wurde ersten Ermittlungen nach nichts. Der genaue Sachschaden an den Lkws ist noch nicht bekannt, wird jedoch auf circa 200 Euro pro Lkw geschätzt. Wer Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung setzen.

Unfall mit Motorradfahrer

Beim Abbiegen übersah am Mittwochmittag eine 18-Jährige einen Motorradfahrer in Wertheim. Die Autofahrerin wollte auf der Bahnhofstraße nach links in die Luisenstraße, Richtung Wartberg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Das Motorrad wurde frontal erfasst. Hierdurch wurde der Kradfahrer auf die Motorhaube des VW Polo geschleudert und wieder zurück auf die Fahrbahn. Der 20-jährige Kradlenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

vd/Polizei Heilbronn