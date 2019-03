Feueralarm geht wegen Nebelmaschine los

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie um 6.13 Uhr in die Bestenheider Landstraße zu einem Spielcasino alarmiert: Ein Autofahrer hatte dort eine Rauchentwicklung beobachtet. 22 Freiwillige rückten mit vier Fahrzeugen aus, informiert Stadtbrandmeister Ludwig Lermann auf Nachfrage.

Der Betreiber der Spielothek war vor Ort und konnte die Situation laut Feuerwehr aufklären. Ein technischer Fehler hatte die Einbruchmeldeanlage in dem Gebäude ausgelöst – diese ist verbunden mit einer Nebelmaschine, wie sie wohl auch in Diskotheken eingesetzt wird. Der offenbar erwünschte Effekt: Potenzielle Einbrecher sollen so eingenebelt werden, dass sie nichts sehen, und ohne Beute abziehen.

Der tatsächliche Effekt in diesem Fall: Der Betreiber muss voraussichtlich mehrere Hundert Euro für den Einsatz der Freiwilligen zahlen, schätzt Ludwig Lermann. Der Casino-Betreiber war am Dienstag telefonisch nicht zu erreichen.

Es ist nach Angaben des Wertheimer Stadtbrandmeisters schon der dritte Fall im Einsatzgebiet, bei dem die Feuerwehr wegen Nebels zu Spielhallen ausgerückt ist. »Wir sehen das kritisch«, sagt Lermann, denn der Nebel sehe eben aus wie Rauch und Bürger oder Zeugen würden entsprechend reagieren und die 112 wählen. Es gebe auch noch andere Möglichkeiten, Gebäude zu sichern.

Nina Lenhardt