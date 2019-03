Verlust der Muttersprache: Mann in Jogginghose und Cowboyhut

Sie wisse nicht, um was es geht, da der Unbekannte nur schlecht deutsch spreche. Als die Polizeistreife eintraf, war der Mann noch da. Warum er so schlecht verstanden wurde, war auch schnell klar. Der Deutsche litt unter dem Verlust der Muttersprache. Ein Atemalkoholtest brachte den Grund dieses Verlustes an den Tag. Es ergab sich ein Wert von immerhin knapp 3,7 Promille. Nach der Untersuchung durch einen Arzt durfte er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Polizei Heilbronn/red