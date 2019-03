Wertheim: Mecedes brennt

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag, um circa 20.45 Uhr im Salon-de-Provence-Ring in Wertheim aufgrund eines Fahrzeugbrands. Auf einem dortigen Parkplatz fing der Motorraum eines geparkten Mercedes an zu brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen circa ein bis zwei Meter hohe Flammen aus dem Fahrzeug. Nach kürzester Zeit konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Vermutlich war ein Kabelbrand im Motorraum die Ursache für den Brand. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

dc/Meldfung der Polizei Heilbronn