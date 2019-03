Wertheim: Auto beschädigt und geflüchtet

Vermutlich beim Ausparken oder Rangieren hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Ford C-Max in Wertheim beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Willy-Brandt-Straße. Damit die Besitzerin nicht auf dem Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro sitzen bleibt, bittet das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/9189-0 um Zeugenhinweise.

Polizeipräsidium Heilbronn