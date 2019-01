Wertheim: 19-Jähriger schlafwandelt bis zum Mainufer

Am Mittwochmorgen meldete ein Vater aus Wertheim seinen jungen erwachsenen Sohn als vermisst. Dieser war in der Vergangenheit bereits als sogenannter Schlafwandler aufgefallen, weshalb in Anbetracht der Umstände (leichte Bekleidung und kalte Außentemperaturen) sofort die Rettungshundestaffel zur Fahndung nach dem jungen Mann hinzugerufen wurde. Bereits circa eine Stunde nachdem der Sohn als vermisst gemeldet worden war, konnte er – dank der Mitteilung einer aufmerksamen Passantin – im Bereich des Mainufers aufgegriffen werden. Der Passantin waren die leichte Bekleidung sowie das seltsame Verhalten des jungen Mannes aufgefallen. Er wurde wohlauf in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Polizeipräsidium Heilbronn