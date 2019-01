Wertheim: Randale auf Männerklo

Ein Urinal in der Männertoilette der Maingarage in Wertheim ist nicht mehr funktionsfähig, nachdem Unbekannte in den Räumlichkeiten randaliert hatten. Auch ein Lüftungsrohr hat eine Delle abbekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Wer im Zeitraum von Sonntag- bis Montagmorgen verdächtige Beobachtungen am Mainplatz gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Auto fährt roten Peugeot an und haut ab

Wertheim-Bestenheid. Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen verursachte eine unbekannte Person im Kleinen Weg in Wertheim-Bestenheid einen Unfall. Statt danach die Polizei zu verständigen, beging der- oder diejenige eine Fahrerflucht. Der rote Peugeot blieb beschädigt zurück. Wenn sich keine Zeugen melden, bleibt die Besitzerin eines roten Peugeot auf einem Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro sitzen.

Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09342/9189-0 an das Polizeirevier Wertheim.

Bei Unfall leicht verletzt

Wertheim. Leichte Verletzungen hat sich eine 19-Jährige am Sonntagabend bei einem Unfall in Wertheim zugezogen. Die junge Frau war mit ihrem Auto von Freudenberg kommend in Richtung Wertheim-Mondfeld unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam sie auf Höhe der Abzweigung nach Boxtal in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr mit dem Fahrzeug den Bordstein an der Bushaltestelle, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam im Graben zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte die 19-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Polizeipräsidium Heilbronn