Fußgängerin in Wertheim angefahren

Zunächst ging es der Frau noch gut und sie verzichtete darauf, die Polizei zu verständigen. Einige Zeit später verspürte sie jedoch immer stärkere Schmerzen und sie konnte nicht mehr laufen. Im Krankenhaus wurde eine Fraktur am linken Knie festgestellt. Schließlich rief die 52-Jährige die Polizei und meldete den Unfall. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341/6004-0 beim Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim zu melden.

Heckscheibe zersplittert

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Ford Galaxy am Sonntagnachmittag am Berliner Ring in Wertheim bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug. Die Heckscheibe seines PKW war zerbosten, die meisten Splitter lagen in seinem Kofferraum. Gestohlen wurde nichts. Über einen möglichen Täter oder die Begehungsweise ist nichts bekannt.

Spiegel abgerissen - Unfallverursacher gesucht

Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Fahrer eines VW Touran am Montag, gegen 17 Uhr, einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Zwischen der Abzweigung Nassig und Vockenrot kam ihm ein anderes Auto auf seinem Fahrstreifen so nah, dass sich die beiden linken Außenspiegel berührten und dadurch beschädigt wurden. Der Fahrer des gesuchten PKWs, der auf der Gegenspur fuhr, hielt nicht an. Ein weiterer Fahrer, der sich hinter dem VW Touran befand, musste dem PKW ebenfalls ausweichen. Leider können beide bekannten Fahrer keine Angaben zu dem Unfallverursacher machen. Das Polizeirevier Wertheim sucht daher nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, Telefonnummer 09342/9189-0.

vd/Polizei Heilbronn