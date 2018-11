Unfallflucht in Tauberbischofsheim - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Montag zwischen 13 Uhr und 15.45 Uhr mit seinem Pkw einen in der Eichendorffstraße in Tauberbischofsheim am Straßenrand geparkten grauen Mercedes und entfernte sich danach vom Unfallort. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unfallverursacher die Stoßstange des geparkten Pkw vorne links. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Weikersheim: In dem Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Dienstag, 14 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Bahnhofstraße in Weikersheim. Der unbekannte Täter entwendete das mit einem Schloss gesicherte schwarz-weiße mit einem grünen Streifen versehene Fahrrad der Marke Stevens. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07934 99470 an den Polizeiposten Weikersheim erbeten.

Quelle: Polizei Heilbronn/mho