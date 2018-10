Aus bisher nicht geklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und in den dortigen Grünbereich. Er stürzte und kam nach etwa zehn Metern zum Liegen. Bei dem Unfall zog sich der Mann lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber wurde durch die anwesende Notärztin angefordert. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

jst/Polizei Heilbronn