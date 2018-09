Stromausfall in Freudenberg

Der hinzugerufene Notdienst eines Energieunternehmens nahm die erforderlichen Reparaturen vor, so dass nach geraumer Zeit die Stromunterbrechung beendet war. Die hinzugerufene Feuerwehr nahm zwischenzeitlich Absperrungen vor, damit keine Personen zu Schaden kamen.



Wertheim: Auffahrunfall - Ein Leichtverletzter

Ein 19-jähriger BMW-Lenker wurde bei einem Auffahrunfall am Freitagabend in Wertheim-Bestenheid leicht verletzt. Er fuhr auf der Bestenheider Landstraße von Monfeld in Richtung Wertheim. An der Kreuzung Haslocher Weg / Königsberger Straße wollte er nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 69-jähriger Opel-Astra-Fahrer bemerkte dies zu spät und prallte auf das Heck des BMW. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Sachschaden an dem BMW circa 2 500 Euro beträgt, entstand an dem Opel Astra ein Schaden in Höhe von circa 4 000 Euro.

