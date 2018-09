Auto überschlägt sich, mutmaßlicher Fahrer flüchtet betrunken

Vermutlich infolge Alkoholgenuss und nichtangepasster Geschwindigkeit kam der Wagen circa 300 Meter vor Sachsenhausen in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und aufs Bankett. Beim Gegenlenken wurde der Wagen nach links abgewiesen und kam in den dortigen Straßengraben. Nachdem der Wagen im Straßengraben und an der dortigen Böschung weiterschlitterte wurde dieser wieder in Richtung der Straße abgewiesen, tauchte nun jedoch mit der Fahrzeugfront in den Graben und überschlug sich der Länge nach. Der Fahrzeugführer konnte sich aus dem Fahrzeugwrack befreien und sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei verständigte er nicht. Stattdessen wurde der Fahrer von Familienangehörigen abgeholt. Das beschädigte Fahrzeug wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Ein Zeuge eilte nachdem er den Unfall gehört hatte zur Unfallstelle. Ihm gegenüber wurde zunächst versichert, dass nach einer Behandlung im Krankenhaus die Polizei verständigt würde. Dies geschah nicht, stattdessen trat die Familie den Heimweg an. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde der Fahrer zuhause angetroffen. Er musste die Beamten zur Blutprobe begleiten. Zum Unfallhergang äußerte er sich bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Wertheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag, 20 bis 15 Uhr, wurde ein Fahrzeug, welches auf dem Mainparkplatz vor der Tiefgarage in der Wertheimer Packhofstraße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Suzuki Swift stand nach der Tiefgaragenausfahrt auf dem sechsten Parkplatz neben einem Baum mit der Fahrzeugfront gegen die Tiefgarage geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt, vom Verursacher fehlt jede Spur. Zeugenhinweise zum Unfall werden an das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/9189-0, erbeten. Walldürn: Motorrad umgefahren und geflüchtet Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, stellte der Fahrer eines Motorrads dieses in der Walldürner Obere Vorstadtstraße, dortiger Einmündungsbereich der Keimstraße, hinter einem Verkehrsschild ab. Das Krad ragte leicht mit dem Heck in die Fahrbahn hinein. Am Motorrad war ein Top-Case aufgebaut. Vermutlich beim Einbiegen aus der Keimstraße streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug das Motorrad und warf es um. Anschließend flüchtete der Fahrer. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/904-0, zu melden.

Limbach: Junge auf Spielzeugtraktor schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 9-Jähriger am Samstagabend in ein Krankenhaus geflogen werden. Auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Roberner Straße in Limbach, übersah der Vater des Jungen den auf dem Spielzeugtraktor fahrenden Sohn, während er selbst mit seinem echten Traktor den Hof befuhr. Das Spielgerät wurde mitsamt dem Jungen mit dem Vorderrad des Traktors erfasst. Der Bub wurde glücklicherweise nicht überrollt. Nach bisherigen Erkenntnissen zog sich der Junge eine Beinverletzung zu.

Heilbronn: Dienstfahrzeuge der Polizei beschädigt

Zwei zivile Dienstfahrzeuge der Kriminalpolizei wurden in der Nacht zum Sonntag beschädigt. Unbekannte stachen in der Zeit von Samstag, 23.30 Uhr bis Sonntag, 5 Uhr, die jeweils linken Reifen der Fahrzeuge mittels eines spitzen Gegenstands platt. Glücklicherweise wurden die Schäden vor Fahrtantritt bemerkt. Beide Einsatzfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07131 104-4444 entgegen.

Bad Mergentheim: Lebensgefährliche Verletzungen bei Arbeitsunfall

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein Arbeiter am Freitagmorgen in der Daimlerstraße in Bad Mergentheim zu. Der Mann war allein damit beschäftigt einen Sattelzug zu entladen. Vermutlich beim Öffnen der rechten Hecktür des Sattelzugaufliegers fielen nach bisherigen Erkenntnissen drei Ladungssicherungsstreben aus dem Laderaum auf den sich hinter dem Wagen befindlichen Geschädigten. Der Mann zog sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zu und wurde in eine Spezialklinik verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

Lauda-Königshofen: Gegen Bahnschranke gefahren

Noch ist unklar, warum ein Pkw-Fahrer am Samstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, mit hoher Geschwindigkeit auf der B292, zwischen Königshofen und Sachsenflur, am zweiten Bahnübergang nach links von der Fahrbahn abkam und in die Halterung der dortigen Bahnschranke krachte. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Schrankenantrieb aus dem Boden gerissen wurde. Da der Wagen teilweise auf den Schienen stand, musste der Bahnverkehr zeitweise gesperrt werden. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Werbach-Wenkheim: Werkzeuge gestohlen

Von einer Rohbau-Baustelle in der Lindenstraße in Wenkheim entwendete ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag mehrere zum Teil neuwertige Werkzeuge. Der Diebstahlschaden liegt bei circa 3.000 Euro. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden. Lauda-Königshofen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Circa 1.000 Euro hinterließ ein Unbekannter mit seinem Wagen an einem in der Gartenstraße in Lauda-Königshofen geparkten Honda. Der Unbekannte war nach ersten Ermittlungen am Freitag, zwischen 11.30 und 12 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er das vor Gebäude Nummer 20 geparkte Fahrzeug vermutlich mit seinem Außenspiegel streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, erbeten.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von circa 500 Euro, hinterließ ein Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an einem auf dem Parkplatzgelände in der Tauberbischofsheimer Vitryallee geparkten Peugeot. Der Wagen war am Donnerstag, zwischen 16.40 und 18 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Wer den Unfall beobachtet hat, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/81-0, zu melden.

