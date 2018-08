4000 Euro Schaden - Fahrerflucht

Der Wagen war am Mittwochabend von 19 bis 20 Uhr dort abgestellt. Wer den Unfall gesehen hat, möge sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 81-0, melden.

Fahrerflucht in der Vitryallee

Tauberbischofsheim. Einen Schaden von circa 500 Euro, hinterließ ein Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken an einem auf dem Parkplatzgelände in der Tauberbischofsheimer Vitryallee geparkter VW Passat. Der Wagen war am Mittwoch, zwischen 14 und 17.15 Uhr, gleich auf dem ersten Parkplatz neben den dortigen Zweiradparkplätzen abgestellt. Im Bereich der hinteren linken Stoßstange weißt er nun einen Streifschaden auf. Wer den Unfall beobachtet hat, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/81-0, zu melden.

Einbruch ohne Beute

Wertheim-Bestenheid. Mit einem Werkzeug hebelte ein Unbekannter die Tür einer Wohnung in der Breslauer Straße in Wertheim-Bestenheid auf, stahl aber aus der Wohnung nichts. Die Bewohnerin hatte den Einbruch am Dienstag bemerkt, nachdem sie zuvor am Sonntagnachmittag ihre Wohnung verlassen hatte. Zeugen die im dortigen Bereich in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 9189-0, zu melden.