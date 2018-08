Wertheim: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Der 39-Jährige befuhr die Uihleinstraße von der Bahnhofstraße kommend und bremste sein Krad etwa 20 Meter vor der Einmündung der Fölischstraße stark ab. Dadurch geriet sein Motorrad gegen die rechte Bordsteinkante. Fahrer und Motorrad prallten im weiteren Verlauf gegen eine Buntsandsteinmauer, wobei der Krad-Lenker schwer verletzt unter seiner Suzuki zum Liegen kam. Nach Erstversorgung durch Ersthelfer und den eintreffenden Notarzt wurde der Biker in ein Krankenhaus gebracht. Der am Motorrad entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Külsheim: Parkenden Pkw beschädigt und davon gefahren - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 10.30 Uhr, wurde ein in Külsheim in der Richthofenstraße geparkter Pkw Suzuki von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Ausparken dürfte das unbekannte Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß geoparkten Suzuki gestoßen sein. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von fast 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Am Freitag wurde zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr ein lauter Knall vernommen, der aber nicht zugeordnet werden konnte. Eventuell hat sich der Unfall zu dieser Zeit ereignet. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wertheim unter 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Wertheim: Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Hinweise auf Drogenkonsum stellten Beamte des Polizeireviers Wertheim in der Luisenstraße in Wertheim anlässlich einer Kontrolle am Sonntag kurz vor 2 Uhr bei einem 30-jährigen Fahrer eines Toyotas fest. Da ein Drogenvortest positiv verlief, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Auf ihn kommen eine Anzeige und ein Fahrverbot zu.

mkl/Polizei Heilbronn