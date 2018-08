Lastwagen kippt - Arbeiter schwer verletzt

Der 60-Jährige stand unter dem fast 40 Meter langen Ausleger einer Betonpumpe, als der ausfahrbare Abstützausleger am Lastwagen im weichen Erdreich absackte. Dadurch kippte das Fahrzeug und der Pumpenausleger senkte sich. Dabei traf er den Arbeiter, der keinen Helm trug, am Kopf.

Mülleimer in Flammen

Wertheim: Ein brennender Mülleimer wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Wertheimer Mühlenstraße gemeldet. Als die Feuerwehr und die Polizei am Brandort eintrafen wurde festgestellt, dass Unbekannte ein Behältnis für die Hinterlassenschaften von Hunden angezündet haben. Dieser und der darüber befindliche Kasten mit Plastiktüten wurden durch das Feuer zerstört. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Unfallverursacher gesucht

Igersheim: Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in Igersheim. Eine 29-Jährige parkte ihren Audi A4 am vergangenen Montag um 13.40 Uhr im Tauberweg, an der Ecke zum Wachholderweg. Als sie am Mittwochnachmittag zurückkam, war der Wagen an der Front beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf knapp 1.000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

dc/Meldungen der Polizei Heilbronn