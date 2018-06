BMW macht sich selbstständig und durchbricht Wohnzimmerwand

Ein Mann hatte den Wagen im Külsheimer Mühlweg abgestellt, keinen Gang eingelegt und die Handbremse nicht richtig angezogen. Auf der starken Gefällstrecke machte sich der PKW dann selbstständig und rollte, immer schneller werdend, die Straße hinab. Nach etwa 150 Meter rollte das Auto durch einen Vorgarten und stieß frontal gegen die Wand eines alten Fachwerkgebäudes. Die Wucht war so groß, dass die Wohnzimmerwand durchbrochen wurde. Zum Glück schliefen die Bewohner im 1. Stock über der Unfallstelle. Den Sachschaden am Haus und am BMW schätzt die Polizei auf insgesamt weit über 20.000 Euro. Da es der alarmierten Feuerwehr Külsheim nicht gelang, den PKW mittels Seilwinde aus der Hauswand zu ziehen, musste ein Hebekran anrücken.

Wertheim: Wie ist der Unfall passiert?

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagmorgen in Wertheim ereignet hat. Gegen 9.20 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem VW von Kreuzwertheim kommend die Spessartbrücke. Kurz vor der Ampel fuhr nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein 58-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter gegen das Heck des VW. Wie es dazu kam, wird von den Unfallbeteiligten unterschiedlich geschildert. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Revier in Wertheim zu melden.

Urphar: Beinahe Frontalzusammenstoß

Ein Überholmanöver eines Unbekannten am Mittwoch der vergangenen Woche hätte tödlich ausgehen können, wenn ein Autofahrer nicht so schnell reagiert hätte. Der Mann fuhr mit seinem PKW zwischen Urphar und Böttigheim, als er trotz deutlich sichtbarem Gegenverkehr von einem silbernen VW Polo überholt wurde. Wenn er nicht sofort stark gebremst hätte und der Entgegenkommende seinen schwarzen oder dunkelblauen Toyota Auris oder Prius nicht in den Grünstreifen gelenkt hätte, wäre es wohl zu einem schweren Unfall gekommen. Die Polizei sucht nun den Toyotafahrer und Zeugen des Vorfalls. Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890.

Polizei Heilbronn für Main-Tauber/mkl