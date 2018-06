Angetrunkener 61-Jähriger baut Unfall

Am Dienstagmorgen musste ein 56-Jähriger sein Auto an einem Fußgängerüberweg abbremsen, weil der Verkehr stockte. Ein 61-Jähriger fuhr dabei mit seinem Fahrzeug auf das Auto auf. Bei der Unfallaufnahme der Polizei stellte sich heraus, dass der 61-Jährige einen Alkoholwert in Höhe von circa 0,8 Promille hatte. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Polizei Heilbronn/kick