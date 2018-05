Külsheim: 3-Jähriger mit Auto kollidiert

Die 21-jährige Fahrerin des BMW war gegen 16.45 Uhr auf der Ortsdurchfahrt Külsheim-Steinfurt in Richtung Wertheim unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr der Junge mit seinem Kinderlaufrad die Turmstraße und wollte die Landesstraße geradeaus überqueren, um in die Mönchwaldstraße zu gelangen. Dabei stießen der Pkw und der Junge zusammen. Nach dem Unfall kam der 3-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus.

Polizei Heilbronn für Main-Tauber/mkl