Messer abgebrochen: 63-Jähriger verletzt sich bei Mäharbeiten schwer

Am Dienstagnachmittag kam es in Wertheim-Kembach während des Mähens eines Grundstückes zu einem Unglücksfall. Der Hochgrasmäher des 63-jährigen Grundstückeigentümers geriet beim Mähen gegen einen größeren Stein. Hierbei brach das Messer des Mähers ab, traf den 63-Jährigen am Bein und verletzte diesen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Neben dem Notarzt waren ein Rettungswagen und die Feuerwehren Wertheim und Kembach im Einsatz.

Zwei Verletzte bei Unfall mit Quad

Wertheim. Mutter und Tochter wurden am Dienstagnachmittag in Wertheim bei einem Unfall mit einem Quad verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund mangelnder Fahrpraxis kam die 17-jährige Quadlenkerin auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Wartberg und Bestenheid nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr im Straßengraben eine Betonverdolung. Durch den Aufprall brach die Achse des Quad, wodurch die Lenkerin und deren 39-jährige Mitfahrerin zu Sturz kamen. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

bak/Polizei Heilbronn