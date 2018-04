18-Jähriger von zwei Männern zusammengeschlagen

Der junge Mann lief gegen 0.30 Uhr auf dem Radweg am Main zwischen Bestenheid und Wertheim. Zwischen der zweiten und dritten Unterführung begegneten ihm zwei Männer, die ihn plötzlich niederschlugen und auf ihn eintraten. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Einer der beiden Täter wird wie folgt beschrieben: über 20 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schwarze Haare, normaler Herrenschnitt, Vollbart, schlank und an den Schultern etwas breiter. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und schwarze Sportschuhe.

Der andere Mann war geschätzt Ende 20 und 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze, circa 15 Zentimeter lange, gewellte Haare, einen Drei-Tage-Bart und auffallend schmale und stark hervortretende Wangenknochen. Die Nase der zweiten Person schien schon mehrfach gebrochen zu sein.

Das Polizeirevier Wertheim sucht nun nach Zeugen des Vorfalls oder nach Personen, die Hinweise zu den gesuchten Männern geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 09342/9189-0 melden.

Wertheim: Zwei leicht Verletzte nach Kollision Bei einem Unfall an der Kreuzung der Straßen "Zu den Kreuzen" und "Am Rain" in Wertheim wurden am Montagmittag eine Frau und ein Säugling leicht verletzt. Ein 56-Jähriger bog mit seinem Volvo in die Straße "Zu den Kreuzen" ab und missachtete dabei den Ford der 25-Jährigen, die bereits auf der Straße fuhr. Nach der Kollision brachte die Besatzung eines Rettungsdienstes die beiden leicht Verletzten in ein Krankenhaus. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Wertheim/Bestenheid: Brunnen auf Marktplatz beschädigt Beschädigungen am Brunnen auf dem Marktplatz in Bestenheid beschäftigen derzeit die Polizeibeamten in Wertheim. Unbekannte hatten im Zeitraum von Montag, 16. April, bis Montag, 23. April, eine Säule des Brunnens aus der Verankerung gerissen, wodurch ein Rohr brach und infolge große Wassermassen versickerten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise zu den unbekannten Verursachen nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/9189-0 entgegen.

sre/PD Heilbronn