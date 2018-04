Polizei erwischt fünf Temposünder

Bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde waren vier Personen schneller als 90 Kilometer pro Stunde unterwegs. Sie erwartet nun mindestens ein Bußgeld zwischen 70 und 80 Euro und jeweils ein Punkt in Flensburg. Spitzenreiter war mit über 130 Kilometer pro Stunde ein Pkw-Fahrer, der nun mit einem Bußgeld von mindestens 440 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten rechnen muss.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Wertheim. Bei einem alleinbeteiligten Sturz mit einem Motorrad hat sich ein 32-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße in Wertheim verletzt. Auf Höhe des Sportplatzes bog ein vor dem Mann fahrendes Fahrzeug nach links ab. Daraufhin bremste der Motorradfahrer und kam zu Fall. Eine Besatzung des Deutschen Roten Kreuzes brachte ihn in ein Krankenhaus.

Weiteres beschädigtes Auto

Wertheim. Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter einen weißen Toyota Yaris in der Straße Steiggärten in Wertheim/Reicholzheim beschädigt. Der Vorfall ereignete sich bereits im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17. April, bis Mittwochnachmittag, 18. April, und steht möglicherweise in Zusammenhang mit einer anderen Sachbeschädigung in der Kilianstraße (Pressemitteilung vom 20.04.2018). Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/9189-0 entgegen.

juh/Polizei Heilbronn