Freudenberg-Rauenberg: Noch mal gut gegangen

Die angerückte Feuerwehr musste allerdings nicht mehr löschen. Der Brand war bereits aus. Das Feuer begann in einem Heizkessel im Keller des Gebäudes in der Schulstraße. Da sich offenbar Glanzruß im Kamin befand, schlugen auch aus diesem die Flammen heraus. Im Einsatz waren außer der Feuerwehr und der Polizei auch zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes.

Wertheim: Unfallverursacher gesucht Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls am Samstagvormittag in Wertheim. In der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen gegen den in der Aalbachstraße geparkten Opel Astra eines 69-Jährigen und flüchtete nach dem Unfall ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers müsste mindestens an einem Außenspiegel, vermutlich auf der Beifahrerseite, Beschädigungen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim erbeten.

mkl/Polizei Heilbronn für Main-Tauber